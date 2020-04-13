Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına bir dakikalık saygı duruşu Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanlarını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanlarını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) halk sağlığının korunması amacıyla görevlerini sürdürürken yaşamlarını yitiren meslektaşları için organize ettiği etkinlik, saat 12.00'de gerçekleştirildi. Saygı duruşuna, Türkiye genelindeki 27 bin noktada görev yapan eczacılarla tüm sağlık çalışanları, sosyal mesafelerini koruyacak şekilde bulundukları yerden destek verdi. Kaynak: AA