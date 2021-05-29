Kovid-19 nedeniyle ertelenen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yarın yapılacak
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Kovid-19 nedeniyle ertelenen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yarın yapılacak

Kovid-19 nedeniyle ertelenen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yarın yapılacak
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) yarın gerçekleştirilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) yarın gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yarın saat 10.15'teki sınavda, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak ve her testte 50 soru yöneltilecek.

Soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verilecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-İSG/1 öncesinde tedbir aldı.

Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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