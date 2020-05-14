Kovid-19 mücadelesini kazanan 77 yaşındaki kadın taburcu edildi Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 77 yaşındaki kadın, taburcu edildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 77 yaşındaki kadın, taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ciddi solunum sıkıntısı ve Kovid-19 tanısıyla yaklaşık bir ay önce yoğun bakım servisine yatırılan Kiraz Soylu, tedaviye olumlu yanıt verdi.

Sağlık personelinin çabası sonucu yoğun bakımdaki tedavisini tamamlanan ve alkışlarla normal servise alınan Soylu, bugün evine gönderildi.

Kaynak: AA