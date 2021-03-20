Kovid-19 mikrobuna karşı geliştirilen cihaza patent başvurusu yapıldı
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Kovid-19 mikrobuna karşı geliştirilen cihaza patent başvurusu yapıldı

20.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:47
Kovid-19 mikrobuna karşı geliştirilen cihaza patent başvurusu yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Canpolat, kapalı ortamdaki bakterileri ve havadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mikrobunu etkisiz hale getiren cihaz geliştirdiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Canpolat, kapalı ortamdaki bakterileri ve havadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mikrobunu etkisiz hale getiren cihaz geliştirdiğini bildirdi.

Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgının görülmeye başlanmasıyla kapalı ortamlardaki koronavirüs mikrobunun ve bakterilerin yok edilmesi için "Kovid-19 termal hava fitresi" ismini verdiği çalışma yaptığını söyledi.

Virüsün su zerrecikleriyle yayıldığını aktaran Canpolat, şunları kaydetti:

"Su damlacıklarının çapı 4 mikrondan daha küçük olduğunda havada uzun süre kalabiliyor. Havadaki Kovid-19 mikrobunu etkisiz hale getirmek için yaptığım çalışma bir yıl sürdü. Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na akredite bir firmada cihazın testini yaptık. Kış aylarında standart elektrik ısıtıcıların yerine kullanıldığında hem ortamdaki Kovid-19 mikrobunu etkisiz hale getirmekte hem de ortamı ısıtmakta. İki ayrı fonksiyonu var. Elektrikle çalışıyor, harcadığı güç evlerde kullanılan ısıtıcılarla aynı. Kapalı yerlerde cihaz ortamdaki havayı sürekli içine çekiyor, 150 derecede ısıtıp, bakteri ve Kovid-19 mikrobunu etkisiz hale getirdikten sonra dışarıya temiz hava veriyor."

Kullanılacak ortama göre cihazın farklı boyutlarının yapılabildiğini anlatan Canpolat, cihaz için hem Türk Patent ve Marka Kurumu'na hem de Avrupa Patent Ofisine patent başvurusunda bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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