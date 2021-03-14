Kovid-19 Libya'da 38, Irak'ta 32 can daha aldı
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Kovid-19 Libya'da 38, Irak'ta 32 can daha aldı

14.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:31
Kovid-19 Libya'da 38, Irak'ta 32 can daha aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 38, Irak'ta 32 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 38, Irak'ta 32 kişi daha hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 38 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1350 yeni vaka tespit edildiği, 1153 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 386'ya, vaka sayısının 144 bin 993'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 131 bin 778 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 866 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 942 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 13 bin 751'e, vaka sayısının 758 bin 184'e yükseldiği, 685 bin 770 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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