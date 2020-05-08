"Kovid-19'la mücadelede zihinsel hijyen önemli"
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"Kovid-19'la mücadelede zihinsel hijyen önemli"

'Kovid-19'la mücadelede zihinsel hijyen önemli'
08.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:22

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Atlı, yeni tip koronavirüsle mücadelede zihinsel hijyeni sağlamanın önemli olduğunu belirtti.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Atlı, yeni tip koronavirüsle mücadelede zihinsel hijyeni sağlamanın önemli olduğunu belirtti.

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel salgın haline dönüşen koronavirüsle mücadele sürüyor.

DÜ Tıp Fakültesinde koronavirüs vakalarının tedavisi sürerken hastane bünyesinde ayrıca hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara 7 gün 24 saat psikososyal destek sunuluyor.

Doç. Dr. Abdullah Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının insan psikolojisi için de tehdit oluşturduğunu belirterek, bu nedenle yerinde tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

"Gerek Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalar gerekse bu rahatsızlığı bulunmayan kişilerde ciddi psikolojik belirtiler ortaya çıkmakta. Bunların bir kısmı hastalığa dönüşmekte bir kısmı ise belirti düzeyinde kalmakta." diyen Atlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da insanlarda hafif huzursuzluk hissi oluşturmakta. Üzüntü, şaşkınlık, huzursuzluk, tükenmişlik hissi ve bazen depresif belirtiler dediğimiz mutsuzluk, uyku problemleri ve iştah problemleri görülebilmekte. Bu konuda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız en çok riskli grupların başında gelmekte. Bu belirtiler çoğu insanda görülebilmekte ve bunları yaşamak normal görülmekte."

Atlı, hastalık belirtisi olanların hastaneye başvurmaları gerektiğini dile getirerek, "Bazı insanlar öksürük, hafif huzursuzluk, hapşırık durumlarında bile sağlık otoritelerine başvurmaktan korkuyor. 'Damgalanır mıyım?' 'Beni hastaneye zorla yatırırlar mı?' gibi düşüncelerle hastahaneye yatmaktan korkan, çekinen insanlarımız var. Ancak bu durum maalesef insanlardaki psikolojik durumu daha da bozmakta, psikolojik rahatsızlığı daha artırmaktadır." diye konuştu.

Evdekilere güneşe çıkmaları önerisi

20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanların evdeki zamanlarını iyi değerlendirmeleri önerisinde bulunan Atlı, günde 20 dakika olmak üzere 2 ya da 3 sefer bazı egzersizler yapılmasını istediklerini aktardı.

Atlı, vatandaşlara evlerinin balkonlarından güneşli günlerde güneşi görebilecek şekilde en az 15 dakika, mümkünse kollarını sıvayarak güneşi görmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Günde 2 yada 3 kere balkona çıkıp temiz havayı solumalarını, evlerin odalarını havalandırmalarını istiyoruz. Evde interneti bulunanların müzeleri online olarak gezmelerini öneririm." ifadelerini kullandı.

"20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlar için ev içinde bu tür önlemleri almasak, kaliteli zamanı artıramasak ileri ki zaman içinde ciddi psikiyatrik rahatsızlıklarla karşılaşabiliriz." diyen Atlı, günde yarım saatten iki kez televizyondan haberlerin izlenebileceğini dile getirdi.

Atlı, özelikle 20 yaş altı gençlere haftada en az bir kere de olsa diğer aile bireyleri ile sinema filmi izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bu süreçte en az 7 saat düzenli uyku uyumanın önemine işaret eden Atlı, sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğine dikkati çekti.

Atlı, "Sosyal medyada ciddi anlamda bilgi kirliliği var ve insanlarımız bunlara karşı kendini koruyamıyor. Kafalarındaki soru işaretleri ile ciddi kaygılar oluşmakta. Bu anlamda sosyal medyayı amacı dışında kullanmamalılar. Zihinsel hijyen çok önemli. Günün çoğu kısmını bu haberlerle geçirmek ciddi anlamda psikiyatrik hastalıklara zemin hazırlayabilmekte." değerlendirmesinde bulundu.

"Psikiyatri hastalarımızı takibe alıyoruz"

Atlı, hastalara hizmete hazır olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"İlacı biten, kendisini kötü hisseden, acil duruma sahip hastalarımız her zaman gelip bizlerden destek alabilir. 24 saat boyunca da hastanemizde psikiyatri doktorumuz bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarına psikososyal destek birimi açtık. Hem sağlık çalışanlarını hem hastaları hem de yatan hastalarımızı ziyaret edenleri takibe alıyor, tedavi hizmeti sunuyoruz."

'Kovid-19'la mücadelede zihinsel hijyen önemli'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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