Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti

Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt dışından 28 milyon doza tekabül eden aşı sağlanırken, yerli aşının topluma uygulanma öncesindeki Faz-3 aşamasına nisan sonunda geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde 'tam kapanmaya' gidilebilir
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt dışından 28 milyon doza tekabül eden aşı sağlanırken, yerli aşının topluma uygulanma öncesindeki Faz-3 aşamasına nisan sonunda geçilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ülke genelinde Kovid-19 salgınının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu çerçevede, şu ana kadar 8 milyon 200 bini birinci doz, 6 milyon 300 bini ikinci doz olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin dozdan fazla Çin menşeli CoronaVac aşısı yapıldı.

Yurt dışından CoronaVac ve BioNTech aşıları tedarik edilirken dünyada kullanımda olan diğer Kovid-19 aşılarını üreten firmalarla da görüşmelere devam ediliyor.

Türkiye, bugüne kadar 28 milyon doz Kovid-19 aşısı temin etti. Bunların 18 milyon dozu kullanıma alınırken, 10 milyon doza tekabül eden şişelenmemiş aşı da dolum işlemleri yapıldıktan sonra vatandaşlara uygulanmaya başlayacak.

Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

1,4 milyon BioNTech aşısı ülkeye ulaştı

Alman menşeli BioNTech aşısından 1,4 milyon doz tedarik edilirken nisan başında bu sayının 4,5 milyon doza ulaşması planlanıyor. BioNTech firmasıyla 30 milyon doz aşının sağlanması için opsiyonlu anlaşma da yapıldı.

Öte yandan, Rus menşeli Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin de temin edilmesi için ilk görüşmelere başlandı.

Yerli aşı çalışmaları sorunsuz ilerliyor

Yurt dışından sağlanan Kovid-19 aşılarının yanı sıra, yerli aşının üretilmesi için başlatılan çalışmalar da hızla ve sorunsuz şekilde ilerliyor.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşının Faz-2 çalışmaları sürüyor. Faz-2 kapsamında son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak. Bu aşının Faz-3 aşamasına ise nisan sonunda başlanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra, bir inaktif aşı çalışmasının Faz-1 çalışmalarına başlanırken, farklı bir inaktif aşıda da birkaç gün içinde Faz-1 aşamasına geçilecek. Ayrıca, çalışmaları sürdürülen bir virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının da Faz-1 çalışmalarına başlandı.

Burundan spreyle uygulanan Kovid-19 aşısı

Kovid-19'a karşı şırıngayla yapılan aşıların yanı sıra yeni bir teknik olan, burundan spreyle uygulanan ve "İntranazal Covid" olarak adlandırılan aşıların geliştirilmesi için de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, Türk bilim insanlarınca geliştirilmesine devam edilen, burundan spreyle uygulanan "İntranazal Covid" aşısının Faz-1 aşamasına yakında başlanacak. Çalışmalarda başarılı olunursa dünyadaki ilk "İntranazal Covid" aşısı üretilecek. Bu aşıdan sadece bir tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Binnur Kaya Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:22:42. #1.16#
title