Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon dozu geçti
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Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon dozu geçti

Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon dozu geçti
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 62 milyon dozu aştığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 62 milyon dozu aştığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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