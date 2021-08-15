Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde bir haftada 7,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
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Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde bir haftada 7,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde bir haftada 7,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında, bir haftada 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında, bir haftada 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan verilere göre, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 83 milyon 549 bin 131 oldu.

Kovid-19'la mücadelede son bir haftada, 2 milyon 246 bin 696'sı birinci doz, 4 milyon 43 bin 586'sı ikinci doz ve 1 milyon 65 bin 446'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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