Kovid-19'la mücadelede optisyenlik müesseselerine yönelik önlemler belirlendi
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Kovid-19'la mücadelede optisyenlik müesseselerine yönelik önlemler belirlendi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavisüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, optisyenlik müesseselerinde işlemlerin randevu ile yapılması, gözle ilgili muayeneler sırasında optisyenlerin her hasta için tek kullanımlık steril olmayan eldiven giymesi...

Kovid-19'la mücadelede optisyenlik müesseselerine yönelik önlemler belirlendi
10.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:39

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavisüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, optisyenlik müesseselerinde işlemlerin randevu ile yapılması, gözle ilgili muayeneler sırasında optisyenlerin her hasta için tek kullanımlık steril olmayan eldiven giymesi gerektiği belirtildi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, rehbere "Optisyenlik müesseseleri ile ilgili alınması gereken önlemler" başlığı da eklendi.

Optisyenlik müesseselerinin, göz hekimi tarafından tanısı konmuş hastalara veya estetik amaçlı olarak kişilere optik gereçlerin (gözlük, kontakt lens gibi) hazırlandığı ve satıldığı yerler olarak belirtildiği rehberde, "Bu müesseseler; hastalara yapılacak bilgisayarlı görme kontrolü, gözlüğün göze uyumunu kontrol etme gibi işlemlerin uygulanması ve göz ile ilgili ürünlerin satışı sırasında, sosyal mesafeyi korumanın zorluğu ve elle temasın yoğun olması nedeniyle, Kovid-19 yayılmasını önlemek için önlemler alınması gereken iş yerlerindendir." bilgisine yer verildi.

Bu müesseselerdeki işlemlerin, randevu sistemi ile yürütülmesi ve iş yerinin görünür bir yerine Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerin asılması gerektiği belirtilen rehberde, maske kullanımı ve hijyen kurallarının esaslarına ilişkin bilgi verildi.

Müşteri departmanı ve atölyede çalışacak personelin çalışma yerlerinin sabit olması gerektiğine değinelen rehberde, alınacak tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı:

"- Fokometre (gözlük camlarının, kontak lenslerin diyoptrik gücünü ve optik merkezini, silindirik camların aks istikametini, prizmatik camların prizma diyoptrisini ve prizma taban yönünü bulmaya yarayan optik alet) ve pupillametre (iki gözün pupillaları arasındaki mesafeyi ölçen veya pupilla merkezinden burun merkezinin ortasına kadar olan mesafeyi ölçen veya gözlük lensinin kornea yüzeyine olan uzaklığını ölçen alet) veya odaklama terminali kullanımı ve gözlük çerçevesi deneme işlemleri ile ilgili inceleme süresi olabildiğince kısa tutulmalı.

Personelin tümü, kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

Fokometre ve pupillametre kullanılması durumunda müşteri ile 1 metreden yakın mesafe olabileceğinden tıbbi maske, yüz koruyucu veya koruyucu gözlük kullanılmalı.

Personelin, el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Personel, müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her müşteriden sonra ellerini temizlemeli.

Göz ile ilgili muayeneler sırasında optisyenler, her hasta için tek kullanımlık steril olmayan eldiven giymeli. Eldiven giymeden önce ve işlem sonrası eldiven çıkartılmasını takiben, eller 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı ya da alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı. Aynı eldiven ile diğer bir işleme geçilmemeli ve çevreye dokunulmamalı. Her hastadan sonra eldivenler çıkarılmalı ve kapaklı çöp kutusu/çöp torbasına atılmalı.

Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken maske çıkarılacağı için, bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı. Bu alanlar sık sık havalandırılmalı."

"Müşteriler içeri tek başlarına girecek"

Müşterilerin, maske takarak bu iş yerlerine girmesi gerektiğinin önemine işaret edilen rehberde, "Müşteriler tarafından denenen gözlük çerçeveleri, yerine konulmadan önce yüzde 70 alkol ile dezenfekte edilmeli.

Müşterilerin dokunduğu ayna ve diğer yüzeyler de yüzde 70 alkol ile dezenfekte edilmeli. Müşteriler, iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalmalı. Müşterilere içecek ikramı yapılmamalı." bilgisi paylaşıldı.

Rehberdeki diğer tedbirlerden bazıları ise şöyle:

"- Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

Personel ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her yerde (iç ve dış mekan dahil) mesafeler yer işaretleriyle belirlenmeli.

Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı.

Fokometre ve pupillametre kullanılması sırasında, eller çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla çevreye dokunmadan cihazda sabit kalmalı. Mümkünse her hasta işleminde, aletlerin elle tutulan kısımlarına tek kullanımlık kılıf takılmalı, takılamadığı durumlarda her hastadan sonra cihazın, üretici firma önerilerine göre temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalı.

Müşterilere ürün tanıtımında kullanılan kataloglar, salgın döneminde kullanılmamalı.

Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli."

"İş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalı"

İş yerlerinde her gün düzenli temizlik yapılmasının önemi vurgulanan rehberde, çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletlerinin her müşteriden sonra düzenli olarak temizlenmesi, yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmesi gerektiği belirtildi.

Müesseselerde yer alan atölyelerde bulunması gerekli olan cam kesme taşları (otomatik veya manuel, kanal açma makinesi), çerçeve ısıtıcısı, matkap, küçük el aletleri, pens ve el takımı gibi araçların mümkünse hep aynı kişiler tarafından kullanılmasının sağlanmasına dikkat çekilen rehberde, şunlar kaydedildi:

"- Bu durum söz konusu olmadığında ise yüzde 70'lik alkol ile silinerek dezenfekte edildikten sonra kullanması sağlanmalı.

İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılmalı. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması, temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalı.

Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalı. İş yeri lavabosu sık aralıklarla temizlenmeli."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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