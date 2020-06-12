"Kovid-19'la mücadelede başarının pekişmesi için tedbirlere uyum bekliyoruz"
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"Kovid-19'la mücadelede başarının pekişmesi için tedbirlere uyum bekliyoruz"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

12.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:58

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yüzünün akıyla ilerlediğini belirterek, bu başarının pekişmesi için insanlardan bundan sonraki süreçte de uyum beklediklerini söyledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin pandemiyle mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde önemli başarı elde ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve başarılı hekimlere sahip olduğunun altını çizen Aydın, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun doğru yönlendirmeleri ve vatandaşların da uyumu sayesinde sürecin şimdiye kadar iyi yönetildiğini aktardı.

Aydın, 1 Haziran itibarıyla kısıtlamaların kademeli kaldırılmaya başlandığını anımsatarak, "Pandemi henüz dünyadan ve ülkemizden gitmiş değil. Doğrudan kullanılabilecek ilacı ve aşısı da hala yok. Aldığımız önlemler sayesinde mücadelede başarılı olduk. O nedenle bundan sonra da önlemlere uyulması büyük önem taşıyor." dedi.

Yeni tanı sayısının düştüğünü ancak kısıtlamaların kaldırılmaya başlamasının ardından yükselişe geçerek bine yaklaştığına dikkati çeken Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık Bakanlığı uyarılarını sürdürüyor, 'tedbir yoksa, tehdit yüksek' diyor. Bu oldukça güzel, net bir slogan. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Evet havalar ısındı evet vatandaşımız haklı uzun süre evde kaldıkları için sağlık, sosyal ve psikolojik sorunlar yaşıyorlar ama lütfen kurallara uymaya devam edelim. Maalesef tüm uyarılara rağmen gizli şekilde düğünler yapıldığını, sahillerde aşırı yoğunluk olduğunu, bazı kafe ve restoran gibi işletmelerde tedbirlere uyulmadığını, asker uğurlama gibi çeşitli törenlerde yakın mesafeye rağmen maske kullanılmadığını haberlerden hep birlikte izliyoruz. Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, rahatlama sağlanırken tedbirlere uyulması koşuluyla olduğunu her defasında söylüyorlar. Toplumu doğru yönlendirmelerine rağmen uyumda özellikle son dönemde zayıflık görülüyor. İnşallah bu uyum sorununun bize negatif dönüşü olmaz."

"Kurallara uyarak günlük ve iş yaşamımızı sürdürmeliyiz"

Aydın, pandemi mücadelesinde Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve hastanelerin çok başarılı çalışmalar yaptığını yineleyerek, "Kovid-19'la mücadelede yüzümüzün akıyla ilerliyoruz ve bu başarının pekişmesi için insanlardan bundan sonraki süreçte de tedbirlere uyum bekliyoruz." diye konuştu.

Elde edilen başarıda katkısı olan herkese teşekkür eden Aydın, "Ülke olarak umutlanıyoruz, sağlık altyapımız düzgün, doktorlarımız yeterli ve başarılı. Mikrobiyoloji laboratuvarlarımız her türlü yeterliliğe sahip. Bugüne kadar düzgün geldik, bundan sonra da düzgün gitmek durumundayız. Düzgün gitmenin yolu da uyarılar noktasında kontrollü şekilde davranıp tüm kurallara uyarak günlük ve iş yaşamımızı sürdürmektir." ifadesini kullandı.

Aydın, yeni alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü ve 18 yaş altındaki kişiler için de kısıtlamaların önemli bölümünün kaldırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Onlar toplumun hassas bireyleri. Pandemi süresince evde bulundukları için bu hastalığı kapma konusunda daha fazla risk grubundalar. Dolayısıyla evde kaldıkları için birçok sağlık, sosyal ve psikolojik sorun yaşadılar ama hastalıktan da korundular. Şimdi ise risk grubundalar, dolayısıyla da uyarılara en çok uyması gereken kişiler. Diğer yaş gruplarındakilerin de bu insanları düşünerek hareket etmeleri, onlarla bir araya gelirken maske, sosyal mesafe gibi kurallara mutlaka uymaları gerekiyor."

"Havuza başka kişinin girmesi için en azından 3 dakika beklenmesi gerekiyor"

Ailelerden, çocuklarını temaslı oyunlar yerine daha farklı oyunlara yönlendirmelerini isteyen Aydın, deniz, havuz ve plajlarda da sosyal mesafe kuralının unutulmaması gerektiğine söyledi.

Turizm tesisleri ve kamu tarafından yönetilen işletmelerdeki havuzların hijyenine yetkililerin gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını belirten Aydın, özellikle gözden kaçabileceğini düşündüğü sitelerdeki havuzlara dikkati çekerek, buralarda hijyen kurallarına şiddetle uyulması gerektiğini vurguladı.

Havuzlarda klor miktarının çok iyi takip edilmesi, şezlongların dezenfeksiyonunun yapılması gerektiğini aktaran Aydın, şezlong aralarına 2 metreden fazla mesafe konulması tavsiyesinde bulundu.

Aydın, havuzların, 20 metrekarede 1 kişi olacak şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "Havuzda insan kalabalığı oluşturmamak lazım. Klor bir miktar virüsü inaktivite ediyor ama bunun için zaman lazım. Bir kişi virüsü taşıyorsa ağız ve burun yoluyla bunu o suya bulaştırabilir. Bu nedenle klorun virüsü inaktivite edebilmesi için havuza başka kişinin girmesi noktasında en azından 3 dakika beklenmesi gerekiyor." dedi.

Maske kullanmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişileri, nezaket kuralları çerçevesinde pozitif mesajlarla uyarmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Aydın, karşıdaki kişinin de uyarıyı anlayışla karşılayıp bunların toplum sağlığı için olduğunu bilerek hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Aydın, KTÜ Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı laboratuvarında 10 bin civarında Kovid-19 testi yaptıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığının, TÜİK'le birlikte 81 ilde başlattığı ve 20 Haziran'da tamamlanması planlanan tarama çalışmasıyla bu sayının 15 bine ulaşacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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