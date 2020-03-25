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Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi

Kovid-19'la mücadelede araçlara "ücretsiz dezenfeksiyon uygulaması"

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 7'den 70'e herkes seferber olurken, başkentte bir firma "ücretsiz dezenfeksiyon" uygulaması başlattı.

25.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:48
Kovid-19'la mücadelede araçlara

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 7'den 70'e herkes seferber olurken, başkentte bir firma "ücretsiz dezenfeksiyon" uygulaması başlattı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) topyekün mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 423 bini aşarken; ülkeler, virüsün yayılma hızını azaltmak için sıkı tedbirler alıyor.

Türkiye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için çok sayıda önlem aldı. Öte yandan 7'den 70'ye herkes, söz konusu mücadeleye destek olmak için var gücüyle çalışıyor.

Bu kapsamda, İvedik OSB Merkez Sanayi Bölgesinde 2010'dan bu yana faaliyet gösteren Soft Kaplama Restorasyon firması, araçlara ücretsiz dezenfeksiyon yapmaya başladı.

"Bugüne kadar 120 aracı dezenfekte ettik"

Firma sahibi Ferhat Daşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla söz konusu uygulamayı bir hafta önce hayata geçirdiklerini anlatarak, bugüne kadar yaklaşık 120 aracı dezenfekte ettiklerini söyledi.

Araca baştan aşağı yapılan dezenfeksiyon işleminin yaklaşık 15 dakika sürdüğü bilgisini paylaşan Daşkın, pazar hariç diğer günler 09.00-17.00'de gelen vatandaşlara söz konusu hizmeti verdiklerini dile getirdi.

Daşkın, uygulama yapılırken Kovid-19'la mücadelede önem teşkil eden "sosyal mesafe" kuralına da harfiyen uyulduğunu vurguladı.

Virüslerin araç içlerindeki plastik aksam ve kumaşlarda bulunabileceğine işaret eden Daşkın, şöyle devam etti:

"Şirket olarak 'bu sürece nasıl katkı verebiliriz' diye düşündük ve ücretsiz dezenfeksiyon uygulamasında karar kıldık. Bu alanda bir ihtiyaç olduğunu gördük. Krizi fırsata çevirenlere inat, vatandaşlarımız ve devletimizin yanındayız. Dezenfeksiyon için tüm personelimizle canla başla çalışıyoruz. Araçlarımızın içine antibakteriyel temizlik uygulaması yaptırmalıyız. Elbette yeni tip koronavirüse karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında kişisel temizlik geliyor. Ancak aile bireylerimizin de bindiği araçları es geçmemeliyiz."

"Araçlarını kullanmayanlar sırf bu uygulama için gelmesin"

Daşkın, başta Kovid-19'la mücadelede özveriyle gece gündüz demeden çalışan sağlık personeli olmak üzere, araçlarını bu süreçte kullanmak zorunda olanlara yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ısrarla tekrar ettiği 'gerekmedikçe sokağa çıkılmamalı' çağrısına uyulmalı ancak aracıyla dışarıya çıkmak zorunda olanlar bize gelsin ve ücretsiz dezenfeksiyon uygulamamızdan yararlansın. Sevdiklerini ve kendilerini virüsten korusunlar. 'Böyle bir hizmet veriliyor' diye araçlarını kullanmayan vatandaşın, sırf bu uygulama için çıkıp bize gelmesi uygun değil. İşleri araçlarıyla olanların ve her gün evden çıkmak zorunda kalanların işlem için bize gelmesi daha uygun olur."

Kaynak: AA

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