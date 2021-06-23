Kovid-19'la mücadelede 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı
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Kovid-19'la mücadelede 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı

Kovid-19'la mücadelede 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 25 yaş ve üzerindekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabiliyor.

Ankara Şehir Hastanesine gelen 25 yaşındaki Utkan Tekin aşı olmayı uzun zamandır beklediğini söyleyerek, "Tüm dünya aşı oluyor. Herkesin aşı olması lazım, Kovid-19 salgınını bitirmeliyiz." diye konuştu.

Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 25 yaş ve üzerindekilerin aşı olabileceğini açıklamasının ardından randevusunu hemen aldığını belirterek "Aşı yapılırken hiç acı hissetmedim, şu an hiçbir sıkıntım yok. O yüzden kimsenin korkmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Gençlerin sosyal ortamlarda daha çok vakit geçirdiğine dikkati çeken Tekin, "Açıkçası virüsü gençlerin daha çok yaydığını düşünüyorum. Çünkü sosyal aktivitelere, üniversitelere, okullara gidiyorlar. O yüzden hızlıca aşı olmaları gerekli." dedi.

29 yaşındaki Arda Lüleci de aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Bilimsel araştırmalar sonucunda aşının gerekli olduğu söyleniyor. O yüzden toplum sağlığı için aşı olunması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Randevusunu almasının ardından aşısını kolaylıkla yaptırdığını söyleyen Lüleci, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kovid-19'la mücadelede 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı
Kovid-19'la mücadelede 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı
Kovid-19'la mücadelede 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı
Kovid-19'la mücadelede 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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