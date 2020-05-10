Kovid-19'la mücadele sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor
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Kovid-19'la mücadele sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor

Kovid-19'la mücadele sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor
10.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:21

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa'da, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına yem ve mama bırakıldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa'da, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına yem ve mama bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve bazı dernek temsilcileri, Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelerek buradaki güvercin ve kedileri besledi.

Güvercinleri buğdayla besleyen ekipler, kediler için de alandaki bazı noktalara mama bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, yaptığı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında iş birliği yaparak sokak hayvanlarını korumaya çalıştıklarını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayvanların aç kalma ihtimaline karşı onları beslediklerini belirten Çakmaklı, "İl Hayvanları Koruma Kurulu salgın sürecinde hayvanların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor. Biz de bu kapsamda herkes evindeyken hayvanların aç kalmaması için onlara özen gösteriyoruz, onları yemleyerek sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." dedi.

Çakmaklı, hayvanların aşılarını da temin ettiklerini ve aşılamanın belediye ekipleri tarafından düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

Ekipler, mahallelere de sokak hayvanları için mama bıraktı.

Kovid-19'la mücadele sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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