Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e oldu
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e oldu
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 691 bin 767, ikinci doz 13 milyon 918 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 883 bin 602, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 270 bin 577 olmak üzere toplamda 6 milyon 154 bin 179, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 844 bin 942, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 13 bin 508, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 468 bin 353, ikinci doz aşı sayısı 953 bin 126 olmak üzere toplamda 2 milyon 421 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e...
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e...
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e oldu - Haberler
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