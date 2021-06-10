Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 727 bin 608, ikinci doz aşı 13 milyon 485 bin 511 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 213 bin 119 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son 24 saatte 457 bin 454 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 199 bin 759, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 195 bin 757 toplamda 5 milyon 395 bin 516, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 570 bin 665, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 132 bin 896 toplamda 2 milyon 703 bin 561, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 263 bin 610, ikinci doz aşı sayısı 926 bin 472, toplamda 2 milyon 190 bin 82 doz olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 20:42:54. #1.14#

title