Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 30 milyon 694 bin 616 oldu
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 30 milyon 694 bin 616 oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 30 milyon 694 bin 616 oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 593 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 101 bin 2 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 694 bin 616 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 990 bin 970, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 110 bin 332, toplamda 5 milyon 101 bin 302, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 469 bin 921, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 107 bin 266, toplamda 2 milyon 577 bin 187, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 192 bin 727, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 400, toplamda 2 milyon 97 bin 127 doz olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 30 milyon 694 bin 616 oldu - Haberler
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