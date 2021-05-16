Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158 oldu
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158 oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158 oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 25 milyon 795 bin 158'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 25 milyon 795 bin 158'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 959 bin 661, ikinci doz aşı 10 milyon 835 bin 497 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 25 milyon 795 bin 158 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 538 bin 159, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 726 bin 435 toplamda 4 milyon 264 bin 594, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 211 bin 912, ikinci doz aşı sayısı 876 bin 781 toplamda 2 milyon 88 bin 693, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 14 bin 888, ikinci doz aşı sayısı 749 bin 931 toplamda 1 milyon 764 bin 819 doz olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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