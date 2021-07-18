Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
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Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir haftada 5 milyon 557 bin 815 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir haftada 5 milyon 557 bin 815 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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