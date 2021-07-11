Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,1 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul