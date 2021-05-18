Kovid-19'la mücadele kapsamında açıklanan destek paketi Sivas'ta esnafı sevindirdi

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında açıklanan esnaf destek paketinin zor durumda olan esnaf ve sanatkarları sevindirdiğini belirtti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında açıklanan esnaf destek paketinin zor durumda olan esnaf ve sanatkarları sevindirdiğini belirtti.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeyi memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Salgın sürecinde özellikle bazı sektörlerdeki esnafın yaklaşık 15 aydır iş yerlerini açamadıklarını vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla salgın tedbirleri nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnafımıza iki grup halinde destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeciler, internet kafeler, hamamlar, apart gibi işletmeler yer alacak. Bu işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak."

Köksal, ikinci gruptaki esnafın da 3 bin liralık destekten yararlanacağını anımsatarak, "Bu grupta bakım-onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirciler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciye işletmecileri, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksiciler, minibüsçüler, otobüsçüler ile pazarcılar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde