Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşının 35 milyon doza ulaştığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşının 35 milyon doza ulaştığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan