Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor

Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor
Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Kovid-19'la mücadele kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılanması devam ediyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılanması devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabiliyor.

Ankara Şehir Hastanesine gelen 16 yaşındaki Defne Özdemir, uzun süredir aşı olmak istediği için hemen randevusunu aldığını belirterek, aşı yapılırken acı hissetmediğini söyledi.

Randevusu tanımlanan herkesten aşısını olmasını isteyen Özdemir, "Acı yüzünden endişe duyanların korkmasına gerek yok çünkü aşı yapılırken hissetmiyorsunuz bile. Sağlık açısından da aşının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

15 yaşındaki Hilal Akkaya da aşısını kolayca olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Akkaya, "Yaşıtlarımın aşı olmaları lazım. Çünkü salgın hala sürüyor ve bu tehlikeli bir durum. Bu virüsten aşı olarak korunabiliriz." diye konuştu.

16 yaşındaki Ata Bartu Ayvalı ise koronavirüsün ağır geçirilmesinden koruduğu için aşı olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Mustafa Er Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.08.2021 09:52:34. #1.13#

title