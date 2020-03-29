Kovid-19'la mücadele eden İtalya'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kovid-19'la mücadele eden İtalya'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak - Haberler
Koronavirüs, Ekonomi, İtalya, Güncel

Kovid-19'la mücadele eden İtalya'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı.

29.03.2020 01:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:08
Kovid-19'la mücadele eden İtalya'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı.

Salgında 21 Şubat'tan bugüne kadar 10 bin 23 kişinin öldüğü İtalya'da son günlerde sıkı karantina tedbirlerin getirdiği ekonomik sıkıntıların toplumsal olaylara dönüşme riskinin basına yansımasının ardından hükümet adım attı.

Roma'da Başbakanlık sarayı Chigi'de, Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri ile basın toplantısı düzenleyen Başbakan Conte, Kovid-19 salgınına ilişkin gelecek haftalarda uzmanlardan iyi haberler duyacaklarına emin olduğunu belirterek, "Bugünkü kayıplarla 10 bin kurbanı aştık ki bu bizi çok etkiliyor. Bu toplumsal boyutta yaramızın büyümesine yol açıyor. Bu yüzden yakınlarını kaybedenlerin ailelerine dayanışmamı ifade etmek istiyorum." dedi.

"Devlet burada" mesajı veren Conte, bugün imzaladığı yeni kararnamenin özellikle ihtiyaç sahipleri ve belediyelere yönelik olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gıda yardımı için ulusal dayanışma fonundan belediyelere 4,3 milyarlık bir kaynak tahsis ettik. Bu fona ayrıca eklenecek 400 milyonluk fon da alışveriş yapmak için parası olmayan ihtiyaç sahiplerine belediyeler vasıtasıyla dağıtılacak. İhtiyacı olan insanlara yakınız ve en zor durumda olanlara yardım etmeliyiz."

Başbakan Conte, ayrıca okullardaki zorunlu tatilin süreceğini kaydetti.

İtalya'dan Ursula von der Leyen'e tepki

Aralarında İtalya'nın da olduğu bazı üye ülkelerin AB'de Kovid-19'un ekonomik etkisiyle mücadele etmek için ortak tahvil (Koronatahvil) çıkarılması önerisi için, "Bu sadece bir slogan. Böyle bir çalışmamız yok." diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e İtalya'dan tepki geldi.

Başbakan Conte, von der Leyen'in sözlerine atfen "AB'nin bu hususta tarihle bir randevusu var ve tarih beklemez. Koronavirüs acil durumuna yanıt; kuvvetli, sağlam ve uyumlu olmalıdır. Terimin son damlasına kadar İtalya için mücadele edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de von der Leyen'in sözlerine değinerek, "Bu sözler yanlış, üzgünüm. AB'nin ve başkanının üst düzey bir seviyesi olmalı." diye konuştu.

Arnavutluk'tan İtalya'ya tıbbi yardım

Öte yandan Arnavutluk, Kovid-19 salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi ve sağlık çalışanı gönderdi.

İtalya'ya gelen 30 Arnavut sağlık çalışanını Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio karşıladı.

Bakan Di Maio, Arnavut heyetin Kovid-19'un en çok can aldığı ve hızla yayıldığı kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nde görev yapacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı Haberler
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı
İtalya'da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar Haberler
İtalya'da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği'nden 'Salgından ölenler için toplu mezar kazıldı' iddialarına yanıt geldi Haberler
Gaziantep Valiliği'nden "Salgından ölenler için toplu mezar kazıldı" iddialarına yanıt geldi
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti Haberler
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu Haberler
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber'in karantinaya uymadığı ortaya çıktı Haberler
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber'in karantinaya uymadığı ortaya çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat...
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Yalın Dilek Yaman Muhterem Nur
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Ateş Mart Kadın
Şu an buradasınız: Kovid-19'la mücadele eden İtalya'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 01:44:35. #1.15#
title