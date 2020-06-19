Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, "İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor.

Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı
19.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:07

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, "İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor. Bir de hijyene dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluyoruz. Bu üç önlemi uyguladığımız taktirde sosyal hayatta her türlü aktivitemizi yapabiliriz." dedi.

Baykam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni normalleşme sürecinde günlük hayatta alınması gereken önlemlerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecince Türkiye'de görülen ilk vakanın ardından 3 aydan fazla zaman geçtiğini, alınan çok yerinde önlemler ile salgının kontrol altına alındığını anlatan Baykam, "Ancak henüz bitmedi, süreç devam ediyor. Hala binler civarında test edilerek pozitif çıkan vakalar söz konusu. Bunun yanı sıra hastalığını bilmeyen, bulgusuz geçiren ve toplumda dolaşan vakaların olması çok muhtemel. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamak şart." diye konuştu.

Haziran başında yeni normalleşme sürecinin başladığını, kontrollü sosyal yaşamla ilgili çalışmalar yapıldığını anımsatan Baykam, şöyle devam etti:

"Bu virüsün bulaşması, karşılıklı iki kişiden birinin ağzından çıkan damlacığın karşıdaki kişinin ağız ve burnuna ulaşmasıyla söz konusu oluyor. Bu anlamda sosyal mesafe ve maske kullanımı, alınması gereken en önemli tedbir. Bulaşı önlemeye yönelik 3 önemli tedbir var. Sosyal mesafe, maske takmak ve hijyen. İki kişinin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi, virüsün bulaşmasını yüzde 100'e yakın önlüyor. Bir de hijyene dikkat edersek aslında virüsten her haliyle korunmuş oluyoruz. Bu üç önlemi uyguladığımız takdirde sosyal hayatta her türlü aktivitemizi yapabiliriz."

"Üç önlemi alan her sosyal ortamda bulunabilir"

Sağlık Bakanlığının her türlü ortam için rehberler hazırladığını, özverili çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Baykam, "Tüm bu uygulamaların hedefi, bu üç önlemi ortaya koymaya yönelik. Bunu her bir birey olarak idrak edersek, bireyler, 'Maske takıp, sosyal mesafeye dikkat edeceğim, el hijyenini uygulayacağım.' derse istediği her sosyal ortamda bulunabilir." diye konuştu.

Baykam, salgını yangına benzeterek, bu üç önlem alınmadığında kontrol altına alınan yangının yeniden alevlenebileceğini belirterek, "İşte bu kıvılcımların çok basit olan bu üç önlemi uygulamadığımız zaman alevi harlama ihtimali var. Devletimiz, 'Alevleri kontrol altına aldık, ne yapacağınızı anlattık, rehberler hazırladık. Siz bunları uygularsanız tekrar hastalığın yayılmasına neden olmaz.' dedi. Bu kadar çaba, bu sorumluluğu yerine getirmeyerek bu özverinin ve tedbirlerin boşa gitmesine neden olmayalım. Hem kendimiz için hem de toplum için. Vaka sayısı sıfırın altına düşmediği için bu üç önlemi uygulamak zorundayız." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Haber
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Cem Yılmaz Sezen Aksu Hülya Avşar
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:11:07. #1.15#
title