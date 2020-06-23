Kovid-19'la enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor
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Kovid-19'la enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor

Erkeklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olduklarında kadınlardan daha yüksek seviyelerde antikor ürettikleri bildirildi.

Kovid-19'la enfekte olan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor
23.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:24

Erkeklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olduklarında kadınlardan daha yüksek seviyelerde antikor ürettikleri bildirildi.

İngiltere'de kan ve diğer dokuları toplayan NHS Blood and Transplant kuruluşu, ağır Kovid-19 hastalarına yardım amacıyla toplanan plazmaları inceledi.

Nisan başından mayıs ortasına kadar yaklaşık 600 bağışçıdan alınan plazmalar üzerinde yapılan inceleme, erkek bağışçıların yüzde 43'ünün denemelerde kullanılmaya yetecek seviyede antikor ürettiğini, bu oranın kadın bağışçılarda yüzde 29'da kaldığını gösterdi.

Daha yüksek antikor seviyelerinin daha yaşlı, Asya kökenli ve Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi edilen hastalarda da daha yüksek olduğu gözlendi.

Uzmanlar, erkeklerin Kovid-19'u kadınlardan daha ağır geçirmeleri nedeniyle daha fazla antikor üretiyor olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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