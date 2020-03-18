Kovid-19 korkusu nedeniyle Londra'da caddeler boşaldı İngiltere'nin başkenti Londra'da akşamları en kalabalık yerler olan Piccadilly Circus ve Trafalgar Medyanı'nın yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle neredeyse bomboş olduğu görüldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da akşamları en kalabalık yerler olan Piccadilly Circus ve Trafalgar Medyanı'nın yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle neredeyse bomboş olduğu görüldü.

Hükümetin halka restoranlar, barlar, gece kulüpleri ve tiyatrolara gidilmemesi yönündeki tavsiyesinin ardından bu gibi mekanların bir kısmının kapalı bir kısmında da hiç müşteri bulunmaması dikkat çekti. Londra'nın ünlü tiyatroları kapılarını kapatırken, sinema solanlarında da film gösterimleri durdu. İngiltere'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA