Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
20.11.2020 22:26 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:30
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yeni Kovid-19 tedbirleri Ekiplerin işletmeleri denetlemesi Kent merkezi - AdıyamanAdıyaman'da saat 20.00 itibariyle kapatılmaya tabi olan iş yerlerinin kapatıldığı görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yeni Kovid-19 tedbirleri
Ekiplerin işletmeleri denetlemesi
Kent merkezi - Adıyaman
Adıyaman'da saat 20.00 itibariyle kapatılmaya tabi olan iş yerlerinin kapatıldığı görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezinde faaliyetini devam ettiren iş yerlerini kontrol ederek alınan tedbirleri hatırlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül