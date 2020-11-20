Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
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Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

20.11.2020 22:26 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:30

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yeni Kovid-19 tedbirleri Ekiplerin işletmeleri denetlemesi Kent merkezi - AdıyamanAdıyaman'da saat 20.00 itibariyle kapatılmaya tabi olan iş yerlerinin kapatıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yeni Kovid-19 tedbirleri

Ekiplerin işletmeleri denetlemesi

Kent merkezi - Adıyaman

Adıyaman'da saat 20.00 itibariyle kapatılmaya tabi olan iş yerlerinin kapatıldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezinde faaliyetini devam ettiren iş yerlerini kontrol ederek alınan tedbirleri hatırlattı.

Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
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