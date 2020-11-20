Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

Kovid-19 kısıtlamaları Polis ekiplerinin iş yerlerinde yaptığı denetimler Kilis'te de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.