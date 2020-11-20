Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
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Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

20.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:59

Kovid-19 kısıtlamaları Polis ekiplerinin iş yerlerinde yaptığı denetimler Kilis'te de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.

Kovid-19 kısıtlamaları

Polis ekiplerinin iş yerlerinde yaptığı denetimler Kilis'te de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.

Kentteki restoran ve kafe gibi işletmeler saat 20.00 itibariyle kapandı.

Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında alınan tedbirleri denetledi. Ekipler, işyerini kontrol ederek uyulması gereken hususlar konusunda bilgilendirmede bulundu.

İş yerlerinin kurallara uyulduğu görüldü.

Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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