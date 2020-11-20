Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
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Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

20.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:05

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Gaziantep'te, genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00'de başladı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri işletmeler kapandı. Polis ekipleri kent genelinde kontrollerini yaparak açık olan işletmeleri uyardı.

Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde işletme sahibi Burak Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda işletmelerini kapattıklarını ve en kısa zamanda salgında kurtulmak istediklerini söyledi.

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de kahvehaneler, alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaförler saat 20.00 itibarıyla kapandı.

Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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Son dakika haberleri: Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika: Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
Son dakika: Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi
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