Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

Son dakika habere göre Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı. Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı, tekstil dükkanlarının önündeki elbiseler içeriye taşındı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte meydan ve sokaklardaki insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız