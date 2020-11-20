Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
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Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

20.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:10

Son dakika habere göre Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı. Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı, tekstil dükkanlarının önündeki elbiseler içeriye taşındı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte meydan ve sokaklardaki insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Son dakika gündem: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
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