Kovid-19 kaynaklı Tunus'ta 61, Lübnan'da 28 kişi yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 61, Lübnan'da 28 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 61, Lübnan'da 28 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 229 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgından ölenlerin toplam 10 bin 231'e ulaştığı belirtilen açıklamada, vaka sayısının da 298 bin 572'ye çıktığı, bunlardan 248 bin 13'nin de iyileştiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, ülkede 28 kişi daha Kovid-19'dan öldü, 1511 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, toplam ölenlerin sayısının 7 bin 118'e yükseldiği, toplam vakaların 519 bin 615'e çıktığı, salgına yakalananlardan 445 bin 163 kişinin de iyileşerek hastalıktan kurtulduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes