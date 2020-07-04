Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı BAE'de 318'e, Bahreyn'de 95'e yükseldi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölenlerin sayısı 318'e, Bahreyn'de 95'e yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölenlerin sayısı 318'e, Bahreyn'de 95'e yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 672 kişinin enfekte olduğu, 489 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 318'e, vaka sayısının da 50 bin 141'e, iyileşenlerin sayısının da 39 bin 153'e çıktığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, salgına yakanan sayısının 573 olduğu, 735 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Ülkede toplam vakanın 28 bin 410'a, ölenlerin sayısının 95'e, iyileşenlerin ise 23 bin 318'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA