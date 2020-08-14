Kovid-19 karantinasına uymayan 6 kişiye para cezası verildi
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Kovid-19 karantinasına uymayan 6 kişiye para cezası verildi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına uymayan 6 kişiye para cezası kesildi ve haklarında idari işlem başlatıldı.

14.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:29

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına uymayan 6 kişiye para cezası kesildi ve haklarında idari işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 test sonuçları pozitif olan ve evlerinde karantinaya alınan 6 kişinin, dün akşamki kontrollerde tedbirlere uymadıkları tespit edildi.

Bu kişilere toplam 18 bin 900 lira idari para cezası uygulanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kovid-19 karantinasına uymayan 6 kişiye para cezası verildi

Kaynak: AA

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