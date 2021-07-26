Kovid-19 karantinası süren Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan "aşı olun" çağrısı
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Kovid-19 karantinası süren Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan "aşı olun" çağrısı

Kovid-19 karantinası süren Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve karantina sürecini evinde geçiren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve karantina sürecini evinde geçiren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, bir süre önce ekibiyle koronavirüse yakalandığını hatırlattı.

Tedbir amacıyla 3 gün hastaneden yattıktan sonra karantinasına evde devam ettiğini aktaran Helvacıoğlu, "3. doz aşımı yaptırmıştım. Aşının faydasını gördüm. Aşılarım sayesinde ayakta atlatacak kadar iyiyim. Bugün, 'lütfen aşınızı olun' demek için karşınızdayım. Aşılar beni öyle bir korudu ki ne boğaz ağrısı ne ateş. Hastalık sürecimi aşılarım vasıtasıyla ayakta atlattım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 23 milyon kişinin sırası gelmesine rağmen aşı olmadığını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı olmak ağır hasta olmayı, entübe olmayı ve yoğun bakımı engelliyor. Ben en büyük şahidinizim. 3 aşı oldum ağır geçirmiyorum, gribal enfeksiyon gibi geçiriyorum. Evimde geçiriyorum, sporumu yapıyorum, gıdalarımı alıyorum. Tat kaybım olmadı, ateşim çıkmadı, oksijen değerlerim düşmedi. Bunu sizlerle paylaşmamın sebebi hem benim sağlığımı merak edenlere ulaşmak hem de 3 aşının faydasını sizlerle paylaşmak istedim. Ekonomimizi düşünüyorsak, esnafımızı işlerimizi düşünüyorsak Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsak tek çare aşı. Eğer okullarımızın açılmasını istiyorsak, çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istiyorsak ne olur aşınızı olun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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