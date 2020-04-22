Kovid-19 kahramanı doktor anne çocuklarına hasretini şiirlere döktü
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Acil Servis, Erzurum, Güncel

Kovid-19 kahramanı doktor anne çocuklarına hasretini şiirlere döktü

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede acil serviste çalışan ve haftalardır görmediği 5 çocuğuna hasret kalan Dr. Fatma Çakmak, evlat özlemini, yazıp seslendirdiği şiirlere döküyor.

22.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:06
Kovid-19 kahramanı doktor anne çocuklarına hasretini şiirlere döktü

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede acil serviste çalışan ve haftalardır görmediği 5 çocuğuna hasret kalan Dr. Fatma Çakmak, evlat özlemini, yazıp seslendirdiği şiirlere döküyor.

Dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele eden kahraman sağlıkçılar, gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtmak için özveriyle çalışıyor.

Kovid-19 salgını sonrası birçok insan evlerindeyken en çok mesai yapan ve risk grubundaki meslek grubundan olan sağlık çalışanları, virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alıyor.

Kimi gözü gibi baktığı çocuğundan kimi eşi ve ailesinden ayrı kalan sağlıkçılar, her şeye rağmen fedakarca verdikleri sözde durarak hastalara şifa bulmak için görevlerini terk etmiyor.

Erzurum'da bu mücadelede yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli 5 çocuk annesi Dr. Fatma Çakmak da Kovid-19 vakalarına baktığı için mesai sonrası evinde gitmeyip hayatını misafirhanede sürdürüyor.

Uzun zamandır çocuklarından uzakta yaşamaya çalışan Çakmak, hasret kaldığı çocukları ve ailesi için şiir kaleme aldı.

"Alışamadım" diye başladığı şiirinde çocuklarına ve ailesine özlemini anlatan Çakmak, bu şiiri sosyal medya hesabından paylaştı. Çakmak'ın sosyal medya ve YouTube kanalından paylaştığı şiir, dinleyenleri duygulandırdı.

Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde dünyanın verdiği savaşta en ön safta olduklarını söyledi.

Tek derdinin Kovid-19 ile savaşıp ailesini korumak olduğunu ifade eden Çakmak, "En küçük çocuğum 9 aylık, yeni diş çıkardı ve yeni yeni ayakta durmaya başlıyor. Bu süreçte onlara zarar vermemek için aynı zamanda evde yaşadığım anneme ve babana da bu enfeksiyonu bulaştırmamak için misafirhaneye yerleştim." dedi.

Çakmak, boş vakitlerinde şiir yazdığını belirterek, Kovid-19 sürecinde biraz daha duygusallığın ön planda olduğunu aktardı.

Ülke olarak Kovid-19'dan kurtulmayı temenni eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımı göremeyince, aynı zamanda meslektaşlarımdan vefat haberi alınca, ne olacağım belli değil diyerek onlara anı kalsın diye yazdığım şiiri seslendirip video halinde sosyal medya hesabımdan paylaştım. Çocuklarımla internet üzerinden görüşsek de yetmiyor. Türkiye olarak diğer ülkelere göre bu savaşta çok çok önde ve iyi durumdayız. Onlar kadar kötü duruma düşmedik."

Kaynak: AA

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