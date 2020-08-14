Kovid-19 izolasyon tedbirine uymayanlara sıkı denetim geliyor İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Bakanlıkça 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, daha önce valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının vali veya kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine yönelik talimat verildiği hatırlatıldı.

Genelgede evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstererek evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılarak halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiğine vurgu yapıldı.

Genelgede, valiliklerce alınması gereken izolasyon tedbirleri şöyle sıralandı:

Kovid-19 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

Mahalle Denetim Ekipleri'nde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenleri, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yöneticileri yer alacak.

İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanacak.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmeleri sağlanacak.

- Ayrıca yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kaynak: AA