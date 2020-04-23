Kovid-19 ile mücadeleye katkı sunmak için yerli cihaz üretti
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Fırat Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Fırat, Teknoloji, Haber

Kovid-19 ile mücadeleye katkı sunmak için yerli cihaz üretti

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yerli ozon jeneratörü ve oksidasyonlu UV lambası üretti.

23.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:10
Kovid-19 ile mücadeleye katkı sunmak için yerli cihaz üretti

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yerli ozon jeneratörü ve oksidasyonlu UV lambası üretti.

Fırat Teknokent bünyesindeki laboratuvarda üretip "Fytronix Proaktif Dezenfektasyon" adını verdiği ozon jeneratörü ve "Fytronix Oksidasyonlu UV Lambası" hakkında AA muhabirine açıklama yapan Yakuphanoğlu, koronavirüs salgınına karşı birçok bilim adamının çeşitli araştırmalarla ilaç ya da ürün geliştirmek için büyük çaba sarf ettiğini, kendisinin de çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdığını dile getirdi.

Araştırmaları neticesinde zararlı mikroorganizmalarla mücadele kullanılmak üzere ozon jeneratörünü geliştirdiklerini vurgulayan Yakuphanoğlu, şöyle konuştu:

"Fytronix Proaktif Dezenfektasyon adını verdiğimiz ozon jeneratörü ile Fytronix Oksidasyonlu UV Lambası cihazlarımızı virüsler ile mücadele için yerli imkanla ürettik. Ozon jeneratörünün benzerleri farklı bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere, UV lambası da genelde sterilizasyon işlemlerinde kullanılmak üzere bugüne kadar yurt dışından satın alınıyor."

"Cihaz yüksek elektrik alanı ile çalışıyor"

Fahrettin Yakuphanoğlu, bir virüsü yok edebilmenin temel prensibinin onun yapısını bozmak olduğunu, bunun da yüksek ısı, antioksidan ya da biyositlerle mümkün olduğunu dile getirdi.

Ozonun bilinen en güçlü antioksidan olduğunu vurgulayan Yakuphanoğlu, şöyle konuştu:

"Cihaz yüksek elektrik alanı ile çalışıyor. Cihaz içerisinden geçen hava yüksek elektrik alanı ile karşılaştığında oksijen moleküllerinden (O2) suni olarak ozon molekülleri oluşur. Ortama yayılan ozon molekülleri havada asılı duran ya da herhangi bir yüzeye bulaşmış virüslerle etkileşime girdiğinde protein çeperini parçalayarak ya da içine difüz ettiğinde DNA yapısını bozmak suretiyle virüsün ölmesini sağlar."

"Bu tür cihazlara gelecekte daha çok ihtiyaç duyacağız"

Yakuphanoğlu, UV lambalarının ise UV ışınımı ile zararlı mikroorganizmaların DNA/RNA'sına zarar vererek öldürdüğünü söyledi.

Ancak UV lambalarındaki ışınımın kısa mesafelerde etkili olduğundan sadece lambaya yakın havanın ya da yüzeylerin dezenfekte edilebildiğini belirten Yakuphanoğlu, bu sorunu ortadan kaldırmak için de "Fytronix Oksidasyonlu UV Lambası" adını verdiği ozonlu UV lambası ürettiğini dile getirdi.

Fahrettin Yakuphanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlık Bakanlığından sertifika aldıktan sonra insanların kullanımına sunacağız. Gelecekte artık koronavirüs gibi virüsler hayatımızda olacak, insanlar da zamanla bu virüse karşı bağışıklık kazanacak. Bağışıklığını kazandığımız bir virüs ise her yıl karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla virüslerle mücadelede bizlere yardımcı olacak bu tür cihazlara gelecekte daha çok ihtiyaç duyacağız."

Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, 2019 TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda "Full Otomatik Solar Simülatör Sistemi Projesi" ile gümüş, "Statik ve Dinamik Spin Kaplama Cihazı Projesi" ile bronz ve "Oled Karakterizasyon Cihazı Projesi" ile altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

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