Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü Avusturya'da ibadethaneler mayısta açılacak
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Avusturya, Güncel

Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü Avusturya'da ibadethaneler mayısta açılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan sert önlemleri gevşetme kararı alan Avusturya, ibadethane, restoran ve okulları kademeli olarak yeniden hizmete açacak.

21.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:32
Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü Avusturya'da ibadethaneler mayısta açılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan sert önlemleri gevşetme kararı alan Avusturya, ibadethane, restoran ve okulları kademeli olarak yeniden hizmete açacak.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, normalleşme sürecinde alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kurz, Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin faydasının görülmeye başlandığını kaydederek geçen hafta sonu itibarıyla yeni vaka sayısının 100'ün altına düştüğünü, bu nedenle 14 Nisan'da başlatılan normalleşme sürecinin sürdürüleceğini söyledi.

Halihazırda nisan ayının sonuna kadar sürecek dışarı çıkma kısıtlamasının mayıs ayında devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını belirten Kurz, normalleşme sürecinin ikinci adımı olarak kabul edilen, 1 Mayıs'tan itibaren bütün iş yerlerinin yanı sıra güzellik salonu, kuaför gibi kişisel bakım hizmeti veren işletmelerin de yeniden açılmasına ilişkin herhangi bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.

15 Mayıs'ta kapsamlı normalleşme adımı

Kurz, "15 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak okulların yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesini hedefliyoruz." dedi.

15 Mayıs'ta gastronomi alanındaki işletmelerin yeni önlemler doğrultusunda hizmete açılacağını kaydeden Kurz, özellikle restoran ve kafeteryaların saat 23.00'e kadar açık olacağını, çalışanların maske kullanacağını, aynı çatı altında sınırlı sayıda müşteriye izin verileceğini ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesinin öne çıkan başlıca tedbirler olduğunu ifade etti.

İbadethaneler açılıyor

Kurz, belirli önlemlerin ışığında 15 Mayıs'tan itibaren ibadethanelerin kapılarını yeniden açacağını, detaylı açıklamanın Entegrasyon Bakanı Susanne Raab tarafından yapılacağını bildirdi.

Yaz tatiline ilişkin ise daha temkinli açıklamalarda bulunan Kurz, bu yıl Avusturyalıların tatillerini ülkelerinde yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Yeni normalleşme vurgusu

Kurz ayrıca "yeni normalleşme" olarak adlandırdığı, virüsle mücadelede yeni sürece toplumun alışması gerektiğini vurgulayarak maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymanın yeni normal yaşamın önemli vazgeçilmezleri olduğunu sözlerine ekledi.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta tespit edildiği ülkede vaka sayısı 14 bin 809'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 491'e yükseldi.

Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü Avusturya'da ibadethaneler mayısta açılacak

Kaynak: AA

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