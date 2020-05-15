Kovid-19 ile mücadelenin "özel" kahramanları
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Kovid-19 ile mücadelenin "özel" kahramanları

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle milyonlarca insanın evine kapandığı, aile bireyleriyle dahi temastan kaçındığı süreçte ülke genelinde görev yapan 320 bini aşkın özel güvenlik görevlisi, alışveriş merkezi, hastane, terminal gibi 90 binin üzerinde...

Kovid-19 ile mücadelenin
15.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:28

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle milyonlarca insanın evine kapandığı, aile bireyleriyle dahi temastan kaçındığı süreçte ülke genelinde görev yapan 320 bini aşkın özel güvenlik görevlisi, alışveriş merkezi, hastane, terminal gibi 90 binin üzerinde yerde büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışıyor.

Kovid-19'la savaşta sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileriyle ön saflarda yer alan bir kesim de özel güvenlikçiler. Hastane, alışveriş merkezi, terminal gibi riskli noktalarda önemli görevler üstlenen özel güvenlikçiler, salgınla mücadelenin isimsiz kahramanları oluyor.

Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (Öz Güven-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın ile Gazi Hastanesinin özel güvenlik görevlileri, AA muhabirine koronavirüs salgınıyla mücadele mesailerini anlattı.

"Arkadaşlarımızın bir kısmında maalesef Kovid-19 testi pozitif çıktı"

Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin sağlık çalışanlarıyla bir bütün olarak çalıştıklarını belirterek hastaneye gelen vatandaşların ilk karşılaştıkları kişilerin özel güvenlik görevlileri olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, hastaların ve karantina süresini tamamlayan vatandaşların bulunduğunu hatırlatan Yalçın, özel güvenlik görevlilerinin her türlü riskli ortamda gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Türkiye genelinde yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan özel güvenlik görevlilerinin de olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde görev yapan arkadaşlarımızın bir kısmında maalesef Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sendika olarak arkadaşlarımızın takibindeyiz. Arkadaşlarımıza bu bağlamda hem yönetimsel olarak hem de idaresel manada gerekli yardım ve destek sağlanmaktadır. Bu konuda özelikle Sağlık Bakanlığımıza ve hastane yönetimlerine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızı kesinlikle yalnız bırakmadıklarını görüyoruz."

Salgın sürecinde sivil kıyafetle çalışma talebi

Türkiye genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin salgın sürecinde sürekli üniforma değiştiremedikleri için sivil kıyafetle çalışma isteklerini kendilerine ilettiklerini dile getiren Yalçın, şunları söyledi:

"Bu özel bir durum. Biliyorsunuz, normalde bizim güvenlik görevlilerimiz 5188 sayılı yasaya tabidirler. Söz konusu yasa çerçevesinde arkadaşlarımızın üniformasız ve kimliksiz çalışmaları yaptıkları iş gereği uygun değildir. Bu özel dönemde olunması hasebiyle arkadaşlarımızdan bu konuyla ilgili talepler geliyor. Çünkü üniformalarından 2 veya 3 adet vardır. 4'üncüyü tekrar değiştirme şansları olmamasından dolayı belli bir süre kardeşlerimizin güvenlik görevlisi olduğunu belirten kimliklerinin de yakalarında takılı olması kaydıyla çalışmalarında sorun olmadığı kanaatindeyiz. Bizler de gelen söz konusu talepleri gerekli uygun mercilere iletmekteyiz."

Gazi Hastanesinin Özel Güvenlik Şefi Yakup Serhan Mustu, Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadelede yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bizim için hastanın sağlığı çalışma sistemlerimizden daha önemli. Şu anda malum bir kriz var ve bu dönemde devletimize destek olmaktan şeref duyuyoruz." dedi.

Gece gündüz demeden görevlerinin başında olduklarını belirten Güvenlik Şefi Mustu ise "Arkadaşlarımız da zaten bu sürecin bilincinde. Hastalarımızın sağlığı ve güvenliğiyle alakalı bir durum olduğu zaman şu hasta pozitiftir bu hasta negatiftir ayrımı asla yapmayız. Kanun ve nizama uymak şartıyla içeride ejderha olsa da gireriz. Arkadaşlarımız salgın konusunda çok duyarlılar. Yani her ne olursa olsun görevimizi yapmak zorundayız. Bu süreçte ülkemizin bize ihtiyacı var." diye konuştu.

"Salgın nedeniyle görev işleyişimiz de değişti"

Gazi Hastanesinde 5 yıldır görev yaptığını ifade eden Özel Güvenlik Görevlisi Hüseyin Gazi Kalkan, salgın öncesine göre iş yükü ve sorumluluklarının arttığını söyledi.

Koronavirüs salgınından korunmak için gerekli tedbirleri aldıktan sonra göreve başladıklarını vurgulayan Kalkan, bir günlük mesaisini şu sözlerle anlattı:

"Salgın nedeniyle görev işleyişimiz de değişti. İnsanlara sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulunuyoruz. Çalıştığımız ortamlarda bütün arkadaşlarımız çeşitli teçhizatlarla kendilerini koruyor. Daha önce çok normal bir işleyişteydik fakat salgın nedeniyle görevimiz biraz daha ağırlaştı. Buna rağmen görevimizi severek icra ediyoruz. Vatandaşlar zor bir iş yaptığımızı görüyorlar ve yardımcı oluyorlar. Bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maskesi olmayanlara maske dağıtıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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