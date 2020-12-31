Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı

31.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:45

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları özel beste eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları özel beste eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı.

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi bölümü olarak belirlenen Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle "Korona var git kendi yoluna. Herkes baksın yoluna, korona, korona" sözlerini içeren müzik eşliğinde oynadı.

Salgınla mücadelede fedakarca görev yapan bir grup özel kıyafetli sağlık çalışanı da "Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2. Evde Kal" yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı
Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı
Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı
Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 23:45:21. #1.14#
title