Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanmasına başlandı.