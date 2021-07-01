Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı
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Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanmasına başlandı.

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanmasına başlandı.

Yozgat'ta iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanların üçüncü doz aşı uygulaması başladı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 300 kişiye üçüncü doz aşı uygulandı.

Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, Kovid-19 aşı uygulamasının aralıksız ve sorunsuz sürdüğünü söyledi.

Kozan, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşı olmuş 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz aşıya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı
Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı
Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı
Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı
Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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