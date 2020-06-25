Kovid-19 ile mücadelede sığınmacılara hijyen kolisi desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 ile mücadelede sığınmacılara hijyen kolisi desteği

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından gönderilen hijyen kolileri, Kırşehir'deki sığınmacılara dağıtılıyor.

Kovid-19 ile mücadelede sığınmacılara hijyen kolisi desteği
25.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:30

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından gönderilen hijyen kolileri, Kırşehir'deki sığınmacılara dağıtılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sığınmacılara destek sağlanması amacıyla UNCHR tarafından Kırşehir'e gönderilen 400 hijyen kolisinin dağıtımı Afganistanlılar Himaye Derneğince gerçekleştiriliyor.

Dernek Başkanı Rabia Habibullah, AA muhabirine, üç gündür devam ettikleri dağıtımın bir hafta daha süreceğini söyledi.

Hijyen malzemesinin yaşam koşulları oldukça zor olan sığınmacılar için önemli bir katkı olacağını anlatan Habibullah, Afganistanlı, Iraklı, Suriyeli ve İranlı sığınmacılara dağıtım yapıldığını aktardı.

Kolide 10 farklı hijyen malzemesi bulunduğunu belirten Habibullah, şunları kaydetti:

"Temizlik ve hijyen malzemelerini sığınmacıların kendilerini daha iyi koruyabilmeleri için dağıtıyoruz. Kovid-19 ile mücadele sürecinde sığınmacıların, normal döneme göre daha fazla korunması gerekiyor. Bunun için de BM bu ürünleri yolladı. Gelen kolilerden bir kısmını da sosyal vakıflara verdik, onlar da ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarına dağıtacak. Dernek olarak da Kırşehir'de yaşayan mültecileri, koronavirüsle mücadelede nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendiriyor ve destek oluyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu Haber
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız Haber
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Kovid-19 ile mücadelede sığınmacılara hijyen kolisi desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:30:08. #1.15#
title