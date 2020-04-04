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Türkiye, Ekonomi

Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin STK'lerden ortak açıklama Açıklaması

Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.

04.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:04
Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin STK'lerden ortak açıklama Açıklaması

Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kadın Girişimcileri Derneği, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye İş Kadınları Derneği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Dünyanın nerdeyse tamamının Kovid-19 salgınının etkisi altında olduğu belirtilerek, pek çok kişinin gönüllü karantina hayatı yaşadığı ve virüsün dünyanın 174 ülkesine yayıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı topyekun mücedele verdiğine dikkati çekilen açıklamada, "Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kovid-19'a karşı tedbirlerin alınıp ve kurallara uyulmasının, çalışanların, fimaların, üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunmasının önemi vurgulanarak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının da iyileştirildiği ve başvuru için gereken belge sayısının düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki 'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde.' Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım."

Kaynak: AA

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