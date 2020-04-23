Kovid-19 ile mücadele eden doktorlar 23 Nisan'ı enstrüman çalarak kutladı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden doktorlar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı enstrüman çalarak kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden doktorlar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı enstrüman çalarak kutladı.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve hastalananları tedavi etmek için uğraş veren doktorlar, dinlenme zamanlarında enstrüman çalarak stres atıyor.

Farklı hastanelerde görev yapan kulak burun ve boğaz uzmanı Fatih Sönmez, Ali Oğuz Demir ve Arif Közen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla keman, klarnet ve gitarla, "Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan" şarkısını çaldı.

Klip haline getirilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Sönmez, AA muhabirine, 23 Nisan'ı evde kutlayan çocukların bayramını kutlayarak onların coşkusuna ortak olmak istediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını ile mücadele eden tüm hekimlerin boş zamanlarında farklı etkinlikler yaparak dinlenmeye çalıştığını anlatan Sönmez, "Biz de enstrüman çalarak yorgunluğumuzu atmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım olması bizi mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA