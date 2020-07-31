Kovid-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı
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Kovid-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, insanların kişisel bakım konusundaki davranışları ve tutumları üzerinde önemli bir etki oluşturdu.

Kovid-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı
31.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:20

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, insanların kişisel bakım konusundaki davranışları ve tutumları üzerinde önemli bir etki oluşturdu.

GSK tarafından paylaşılan araştırmaya göre, Kovid-19, bireylerde kişisel bakım bilincini arttırırken, aynı zamanda gündelik yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmaya yöneltiyor.

Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'den 16-75 yaş arası 4 bin 400 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcılar genel olarak salgın öncesinde sağlıklarının kıymetini bilmediklerini kabul ediyor ve pek çoğu artık sağlık konularında kendilerini daha iyi eğitmeyi planlıyor. Dört ülkenin ortalaması olarak katılımcıların yüzde 59'u sağlıklarını neyin etkilediğini şimdi daha iyi anlarken, büyük bir çoğunluğunun Kovid-19'un bir sonucu olarak gündelik karar verme süreçlerinde sağlıklarını da düşünme olasılığının daha yüksek olduğu görülüyor. Bu oran İspanya'da yüzde 74, İtalya'da yüzde 69, İngiltere'de yüzde 62 ve Almanya'da yüzde 54 olarak belirlendi.

Gelecekte nasıl davranacakları sorulduğunda, katılımcıların yüzde 77'si hastalıklarını başkalarına bulaştırmaktan kaçınmak için hastalandıklarında olabildiğince evde kalacaklarını ifade ediyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.

Avrupalılar salgın sonrasında eczacılara daha sık danışacaklarını belirtiyor

Açıklamaya göre, anketin gerçekleştirildiği tüm ülkelerdeki insanların çoğunluğu, sağlık sistemi üzerinde yük oluşturmamak için sağlıklarına dikkat etmelerinin ilgilenmelerinin önemli olduğunu düşünüyor. Bunun sağlanması açısından salgın sonrasında eczacıların rolü giderek önem kazanıyor. Anket katılımcılarının yüzde 36'sı, eklem ağrıları, baş ağrısı, deri rahatsızlıkları ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları için önce aile hekimine, polikliniklere veya yerel hastanelerdeki acil servise başvuracaklarını belirtiyor. Öte yandan, bu dört ülkedeki kişilerin yüzde 41'den fazlası gelecekte bu tür şikayetleri hakkında tavsiye almak için bir eczacıya danışma niyetinde olduğunu ifade ediyor.

İngilizlerin yüzde 74 gibi çok yüksek bir kısmı, sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olacak tavsiyeler almak için bir eczacıya güveneceğini söylerken İspanyolların yüzde 66'sı, İtalyanların yüzde 61'i ve Almanların yüzde 54'ü bu ifadeye katılıyor.

Tüketiciler güçlü ve bilimi temel alan güvenilir markalara dönüyor

Açıklamaya göre, araştırmaya katılan İngilizlerin üçte biri önlem olarak ecza dolaplarında reçete gerektirmeyen koruyucu ilaçları bulundurmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Avrupalıların çoğunluğu reçetesiz koruyucu ürünleri seçerken güvenilir markalara öncelik veriyor: Bilim temelli ürünler satın almak tüm ülkelerdeki insanların büyük çoğunluğu için önem taşıyor:

Anket katılımcıları, sevdikleri ve toplumun genel sağlığının korunmasında sosyal mesafenin önemine, kendi sağlıkları için de kişisel bakımın önemine işaret ediyor.

Katılımcılar, başkalarının sağlığına daha çok önem verme ve çevrelerindeki kişileri sorumlu kişisel bakım uygulamalarına teşvik etme olasılıklarının artık daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durum özellikle İspanyollar ve İtalyanlar arasında öne çıkıyor. Avrupalıların dörtte üçü yakınlarının sağlığıyla artık daha çok ilgilenirken, yüzde 64'ü başkalarını kişisel bakım konusunda teşvik edeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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