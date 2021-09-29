Kovid-19 ikinci doz aşılamasında ilk sıradaki Kırklareli'nde üniversiteliler aşılanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada yüzde 78,1 ile ilk sırada olan Kırklareli'nde üniversite öğrencileri aşılanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur koordinasyonundaki aşı ekibi, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde aşı standı oluşturdu.

Öğrenciler aşılarını olabilmek için stant önünde sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Kısa sürede çok sayıda öğrenci ekip tarafından aşılandı.

Öğrencilerden Oktay Tunalı, AA muhabirine, ikinci doz aşısını olduğu için kendini güvende hissettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının aşı için kampüse kadar geldiklerini belirten Tunalı, "Aşı olanlar daha güvende, Kovid-19 hastalığına daha az yakalanıyorlar." dedi.

Öğrencilerden Selin Çetin de ikinci doz aşısını olduğunu ifade ederek, "Kampüsümüzde hemşire ablalarımızı gördük. Aşımızı olup bu virüsü inşallah yeneceğiz. Aşı olmadan virüsü yenmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Aşılama çalışmaları kampüste 1 Ekim Cuma akşamına kadar devam edecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 86,45, ikinci doz ortalaması yüzde 70,98 olarak kayda geçti.

Buna göre, aşılanma oranının en yüksek olduğu şehir, yüzde 78,1 ile Kırklareli oldu. Kenti yüzde 77,7 ile Muğla, yüzde 77,6 ile Amasya izledi.

Yüksek aşılama oranı olan şehirde, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, aile hekimlikleri ile mobil ekiplerin aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.