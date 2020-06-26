Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı - Doktorların açıklaması (1)
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in açıklaması Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.
26.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:17
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in açıklaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr Erkan Baysal'ın açıklaması
DİYARBAKIR - Türk Işın Tedavisi Yöntemini ilk kez yeni koronavirüs tanısıyla yatan hastaya uygulayan doktorlar açıklama yaptı. (2)
Kaynak: AA