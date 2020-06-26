Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulanan hasta Tedavi gören Mahmut Oral ile röportaj DİYARBAKIR - Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez Diyarbakır'da yeni koronavirüs tanısıyla yatan hastaya uygulandı.

Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulanan hasta

Tedavi gören Mahmut Oral ile röportaj DİYARBAKIR - Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez Diyarbakır'da yeni koronavirüs tanısıyla yatan hastaya uygulandı.

Kaynak: AA