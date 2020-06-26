Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı
Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulanan hasta Tedavi gören Mahmut Oral ile röportaj DİYARBAKIR - Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez Diyarbakır'da yeni koronavirüs tanısıyla yatan hastaya uygulandı.
26.06.2020 19:40 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:46
Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulanan hasta
Tedavi gören Mahmut Oral ile röportaj DİYARBAKIR - Türk Işın Tedavisi Yöntemi ilk kez Diyarbakır'da yeni koronavirüs tanısıyla yatan hastaya uygulandı.
Kaynak: AA