KIRIKKALE - Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRIKKALE - Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren 22 yaşındaki kadın, aşı olmayı ihmal etmenin üzüntüsü ve pişmanlığını yaşıyor.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren 22 yaşındaki kadın, aşı olmayı ihmal etmenin üzüntüsü ve pişmanlığını yaşıyor.

Korktuğu için aşı yaptırmayan Kader Karakoç, 10 gün önce PCR testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Karakoç, 6. günün ardından durumunun ağırlaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 servisinde tedavisi devam eden ve konuşmakta güçlük çeken Karakoç, yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

Karakoç, yaklaşık 10 gün önce Kovid-19'a yakalandığını, şikayetlerinin artması üzerine 4 gün önce hastaneye yatırıldığını söyledi.

Hastaneye geldiğinde nefes alamadığını belirten Karakoç, "Gerçekten öleceğimi zannettim. Çektiğim acılar, yaşadıklarım, kemik ağrılarım çok kötüydü. Bir an gerçekten bir daha kimseyi göremeyeceğimi sandım. Aşıdan korktuğum için olmamıştım. Aşı olursam daha kötü olurum diye düşünüyordum ancak aşı olmayınca daha kötü olduğunu anladım." diye konuştu.

"Aşı olan arkadaşıma bulaşmadı bile"

Karakoç, herkese, özellikle de gençlere aşı olmaları tavsiyesinde bulunarak, aşı yaptıranların Kovid-19'u hafif atlattıklarını gördüğünü dile getirdi.

Bir süre kendisine aşı olan arkadaşının refakatçi olduğunu aktaran Karakoç, şunları kaydetti:

"Ben yatak döşek yattım, 10 gün boyunca yemek dahi yiyemedim. Aşı olan arkadaşıma bulaşmadı bile. Bana da aşı olmam konusunda ısrar ettiler ama olmadım. Aşının önemini insan canı yanınca anlıyor. Bir de aşı olan hastaların daha hafif atlattığını görünce daha iyi anladım. Rahat nefes alabilmek ve en azından daha düzgün yaşayabilmek için aşı olmalarını tavsiye ediyorum. En azından benim kadar canları acımasın."

KIRIKKALE - Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

KIRIKKALE - Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

KIRIKKALE - Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

KIRIKKALE - Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
YouTube, aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını duyurdu

YouTube, aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını duyurdu

 Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi

Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi

 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Ezgi Mola Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Balotelli Stefan Kuntz Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Fatih Hakan Binbaşgil Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KIRIKKALE - Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:24:01. #1.17#